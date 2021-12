Un mondo in cui poter recuperare il respiro (Di lunedì 20 dicembre 2021) «Leggo che sei morto e mi sembra impossibile. Poi, leggo che ti sei ammazzato. E allora sì, tutto mi torna». In questo romanzo c’è un suicida, poi c’è un secondo morto, il primo è un uomo che è stato compagno, il secondo un amico. Entrambi amati. In questo libro c’è un’isola che è Stromboli, una città che è Napoli. C’è il fuoco, un fuoco sotterraneo, un magma che è storia, muove dal fondo dei due vulcani, muove le mani, i ricordi, i blocchi sul cuore di una donna. E questa donna è la narratrice. In questo romanzo c’è un lato oscuro come le ombre che si fanno nei vicoli del centro storico di Napoli, come quelle che tengono abbassate le palpebre delle persone. C’è molta luce come quella che splende nella città campana in certe mattine d’inverno, o che riflette sul mare della piccola isola delle Eolie. Ci sono presenze come serpenti: avvertiti, evocati, striscianti come e più di una ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 20 dicembre 2021) «Leggo che sei morto e mi sembra impossibile. Poi, leggo che ti sei ammazzato. E allora sì, tutto mi torna». In questo romanzo c’è un suicida, poi c’è un secondo morto, il primo è un uomo che è stato compagno, il secondo un amico. Entrambi amati. In questo libro c’è un’isola che è Stromboli, una città che è Napoli. C’è il fuoco, un fuoco sotterraneo, un magma che è storia, muove dal fondo dei due vulcani, muove le mani, i ricordi, i blocchi sul cuore di una donna. E questa donna è la narratrice. In questo romanzo c’è un lato oscuro come le ombre che si fanno nei vicoli del centro storico di Napoli, come quelle che tengono abbassate le palpebre delle persone. C’è molta luce come quella che splende nella città campana in certe mattine d’inverno, o che riflette sul mare della piccola isola delle Eolie. Ci sono presenze come serpenti: avvertiti, evocati, striscianti come e più di una ...

