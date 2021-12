(Di sabato 18 dicembre 2021), Isola Sacra e Fregene. Per contenerli, il sindaco Esterino Montino ha deciso di ricorrere, come molti altri suoi colleghi, all’uso delleanche. E’ di poco fa l’ordinanza firmata dal Primo Cittadino che regolamenta l’uso dellein tutti i luoghi, compresi i parchi pubblici, e le pesanti sanzioni per chi. L’ordinanza è valida dalle 00.01 di domenica 19 dicembre 2021 alle ore 24.00 di domenica 9 gennaio 2022. Leggi anche: Fregene, la stufa perde gas: 59enne morta insieme ai suoi due cagnolini: ecco l’ordinanza – obbligo di mascherina ...

Advertising

CorriereCitta : Fiumicino, troppi contagi: mascherine all’aperto e niente eventi o mercatini, multe per chi trasgredisce -

Ultime Notizie dalla rete : Fiumicino troppi

Il Corriere della Città

Nella Capitale e nelle province della regione infatti sonogli alunni che devono sottoporsi ... anche 8 ore ad esempio nel drive - in di. Alcuni genitori stanno scegliendo di non ...La Cucine Lube Civitanova ha preso il volo all'alba dall'aeroporto di Romaper ... In caso di cammino positivo sarebbero quattro le partite ravvicinate da giocare e senzacambi la ...La situazione epidemiologica nella nostra regione, che è bene ricordare si trova in zona bianca, non comporta ulteriori misure di restrizione La Regione: niente vacanze anticipate. Nel Lazio nessuna c ...Le Asl di Roma intanto chiariscono di non aver mai chiesto la chiusura anticipata delle scuole per arginare i contagi covid. 'Da quanto appreso, nel Lazio stanno pensando di anticipare la chiusura del ...