Advertising

sportli26181512 : Dzeko, amore per la Roma: in tribuna per vedere la sfida all'Atalanta: Il centravanti bosniaco era sugli spalti del… -

Ultime Notizie dalla rete : Dzeko amore

Corriere dello Sport.it

Insomma,sarà tornato a Milano più che soddisfatto per la vittoria dei suoi amici, e chissà che sugli spalti non possa portare fortunata alla Roma.Perdere l'canta Massimo. In questo caso perdere l'avversario. Coulibaly voto 5: non è quello ...voto 7: il suo nome non risulta nel tabellino, ma in fase di assist e sacrificio è ...Il centravanti bosniaco era sugli spalti del Gewiss Stadium per assistere al match dei suoi ex compagni di squadra ...Dzeko e i parastinchi giallorossi: non sfugge il particolare del bosniaco. La ragione della "scelta stilistica" è suo figlio.