Snowboardcross | Cervinia 2021 | Moioli seconda in qualificazione | passano sei azzurri

(Di venerdì 17 dicembre 2021) L’Italia si giocherà il podio con tre azzurre e tre, tappa della Coppa del Mondo/2022 di. La campionessa olimpica Michelaha superato le qualificazioni con il secondo tempo, a pari merito con la statunitense Lindsey Jacobellis. Il miglior crono è invece della britannica Charlotte Bankes, in vantaggio di 35 centesimi. Accedono alla fase finale anche Francesca Gallina, tredicesima, e Caterina Carpano, quattordicesima. Eliminata la giovane Sofia Groblechner (35esima), mentre non ha terminato la prova Marika Savoldelli. Non è proprio partita invece Sofia Belinghieri a causa di una caduta in allenamento. SportFace.

Nella seconda run passano il turno anche Francesca Gallina , tredicesima, e Caterina Carpano , quattordicesima. Eliminata la giovane Sofia Groblechner, 35ma, mentre non hanno terminato la prova Marika ...Il primo tempo delle qualificazioni lo fa segnare il campione del mondo in carica, lo spagnolo Lucas Eguibar (39.02). Secondo crono invece per il 20enne canadese Eliot Grondin (+0.16) e terzo per l'...Saranno tre le azzurre che si giocheranno il podio domani nelle fasi finali della gara di Coppa del Mondo di snowboardcross in quel di Cervinia. Si sono completate infatti nel primo pomeriggio le qual ...Lucas Eguibar ha realizzato il miglior tempo nelle qualificazioni dello snowboardcross maschile di Coppa del mondo sulla pista di Cervinia, … Continua ...