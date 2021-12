Sta a noi decidere se davvero andrà tutto bene (Di giovedì 16 dicembre 2021) andrà (davvero) tutto bene? Ne usciremo (davvero) trasformati? Sono le domande che ci assillano da circa due anni. Sono le domande alle quali non so ancora rispondere adeguatamente, con qualche ragionevole certezza. Ma per tentare di rispondere non vado a Torino, dove menti cosiddette illuminate discutono di stato d’eccezione e di democrazia in pericolo; piuttosto leggo “Pandemia e trasformazione. Un anno per rinascere”, il libro di Marta Tibaldi e Simona Massa Ope, analiste junghiane, edito da Moretti&Vitali. Se alcuni filosofi sono interessati ai pericoli del controllo, la psicoanalisi è abituata quotidianamente ad ascoltare il lamento degli esseri umani, a raccoglierne e contenerne le angosce, a trasformarle, se possibile, creativamente. Ho scelto questo libro perché Marta Tibaldi sa cos’è la ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 16 dicembre 2021)? Ne usciremo () trasformati? Sono le domande che ci assillano da circa due anni. Sono le domande alle quali non so ancora rispondere adeguatamente, con qualche ragionevole certezza. Ma per tentare di rispondere non vado a Torino, dove menti cosiddette illuminate discutono di stato d’eccezione e di democrazia in pericolo; piuttosto leggo “Pandemia e trasformazione. Un anno per rinascere”, il libro di Marta Tibaldi e Simona Massa Ope, analiste junghiane, edito da Moretti&Vitali. Se alcuni filosofi sono interessati ai pericoli del controllo, la psicoanalisi è abituata quotidianamente ad ascoltare il lamento degli esseri umani, a raccoglierne e contenerne le angosce, a trasformarle, se possibile, creativamente. Ho scelto questo libro perché Marta Tibaldi sa cos’è la ...

Advertising

emmabonino : Non riesco a darmi pace: come è possibile che in Ue ci sentiamo invasi da 7mila poveracci? Non hanno cibo, coperte,… - GiuseppeConteIT : A noi tutto questo non sta bene e diciamo basta. - HuffPostItalia : Sta a noi decidere se davvero andrà tutto bene - comunicalonews : 'Sta aumentando la distanza tra il palazzo della politica e il Paese. Noi invece diamo voce al disagio sociale che… - pary1977 : RT @emmabonino: Non riesco a darmi pace: come è possibile che in Ue ci sentiamo invasi da 7mila poveracci? Non hanno cibo, coperte, niente… -