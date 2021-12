Spuntano la data del rientro di Manolas dalla Grecia e il motivo del viaggio

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Secondo quanto scritto quest’oggi dal Corriere dello Sport, il Napoli ha dato a Kostasil permesso di ritornare nella suae di restarci anche fino a dopo Natale. Il che significa che il difensore sarà out sia nella gara con il Milan che in quella con lo Spezia, sicuramente. Questo sarebbe avvenuto, secondo il quotidiano, per facilitare il ritorno all’Olympiacos, squadra dove il greco è cresciuto. “È volato inper seguire di persona la trattativa con l’Olympiacos: restano da sistemare questioni economiche ma le parti lavorano per chiudere velocemente: il Napoli può incassare tra i 3 e i 4 milioni di euro e soprattutto risparmiare un ingaggio da oltre 4 milioni fino al 2024?, questo quanto scrive il quotidiano nella sua edizione odierna.

