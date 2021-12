Sondaggi, Masia: "Partito No vax? Lista non arriverebbe al 2%" (Di giovedì 16 dicembre 2021) "Partito No vax? Io non ci credo". Fabrizio Masia, Sondaggista e Ad di Emg Different, non crede alla consistenza politica e elettorale di un soggetto politico costruito sull'ideologia No vax. "In ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 16 dicembre 2021) "No? Io non ci credo". Fabriziosta e Ad di Emg Different, non crede alla consistenza politica e elettorale di un soggetto politico costruito sull'ideologia No. "In ...

Advertising

telodogratis : Sondaggi, Masia: “Partito No vax? Lista non arriverebbe al 2%” - BreakingItalyNe : RT @Adnkronos: Sondaggi, Masia: 'Partito #Novax? Lista non arriverebbe al 2%'. - Adnkronos : Sondaggi, Masia: 'Partito #Novax? Lista non arriverebbe al 2%'. - TV7Benevento : Sondaggi, Masia: 'Partito No vax? Lista non arriverebbe al 2%'... - italiaserait : Sondaggi, Masia: “Partito No vax? Lista non arriverebbe al 2%” -