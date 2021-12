**Migranti: Mattarella, 'non possiamo chiudere gli occhi e ripiegare su noi stessi'** (Di giovedì 16 dicembre 2021) Roma, 16 dic. (Adnkronos) - "Le crisi in atto hanno generato lo scorso anno, secondo le Agenzie delle Nazioni unite, un incremento del fenomeno migratorio, che ha raggiunto un livello che supera i 280 milioni di essere umani, mentre i profughi, nello stesso periodo, hanno superato gli 82 milioni di persone. È evidente che non possiamo chiudere gli occhi, ripiegarci su noi stessi, ma dobbiamo avere il coraggio di raccogliere le sfide, elaborando congiuntamente soluzioni all'altezza degli impegni liberamente assunti a livello internazionale". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando al Quirinale il Corpo diplomatico per gli auguri di fine anno. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 16 dicembre 2021) Roma, 16 dic. (Adnkronos) - "Le crisi in atto hanno generato lo scorso anno, secondo le Agenzie delle Nazioni unite, un incremento del fenomeno migratorio, che ha raggiunto un livello che supera i 280 milioni di essere umani, mentre i profughi, nello stesso periodo, hanno superato gli 82 milioni di persone. È evidente che nongli, ripiegarci su noi, ma dobbiamo avere il coraggio di raccogliere le sfide, elaborando congiuntamente soluzioni all'altezza degli impegni liberamente assunti a livello internazionale". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, incontrando al Quirinale il Corpo diplomatico per gli auguri di fine anno.

