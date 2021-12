Lione, Aulas squalificato per minacce all’arbitro. Bosz interviene: “Buquet è un bugiardo” (Di giovedì 16 dicembre 2021) Il presidente del Lione, Jean-Michel Aulas ha ricevuto una squalifica di dieci partite aver minacciato l’arbitro Ruddy Buquet all’interruzione della partita contro il Marsiglia. Nella giornata odierna, però, il tecnico Peter Bosz ha difeso il numero uno del club: “Quello che non mi piace è che l’arbitro non abbia detto la verità. Non parlo molto bene il francese ma capisco quasi tutte le domande. L’arbitro ha detto chiaramente che la partita doveva essere ripresa. Ora invece dice di non averlo mai detto, è un bugiardo”. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 16 dicembre 2021) Il presidente del, Jean-Michelha ricevuto una squalifica di dieci partite aver minacciato l’arbitro Ruddyall’interruzione della partita contro il Marsiglia. Nella giornata odierna, però, il tecnico Peterha difeso il numero uno del club: “Quello che non mi piace è che l’arbitro non abbia detto la verità. Non parlo molto bene il francese ma capisco quasi tutte le domande. L’arbitro ha detto chiaramente che la partita doveva essere ripresa. Ora invece dice di non averlo mai detto, è un”. SportFace.

