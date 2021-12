Gli fanno terza dose invece della prima. Se ne accorge prima di andar via e gliene fanno un’altra (Di giovedì 16 dicembre 2021) “Sono entrato ed al medico ho consegnato tutto. Ero tranquillo, perché era stato scritto che dovevo avere una prima dose”, prosegue il 41enne. Così, ricevuta l’iniezione, passa alla registrazione finale. Qui viene fuori la questione. “L’inserviente si è accorta che il medico che mi ha vaccinato aveva apposto una correzione a penna: ‘terza dose’, mentre… Read More “” » L’articolo proviene da Grandeinganno. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di giovedì 16 dicembre 2021) “Sono entrato ed al medico ho consegnato tutto. Ero tranquillo, perché era stato scritto che dovevo avere una”, prosegue il 41enne. Così, ricevuta l’iniezione, passa alla registrazione finale. Qui viene fuori la questione. “L’inserviente si è accorta che il medico che mi ha vaccinato aveva apposto una correzione a penna: ‘’, mentre… Read More “” » L’articolo proviene da Grandeinganno. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

riotta : I #nogreenpass sono i #novax con i mocassini, ma fanno gli stessi danni. - NicolaPorro : Pensate che per finire in zona arancione gli ospedali dovrebbero essere quasi al collasso? No, vi sbagliate. Legget… - alex_orlowski : Però quando i miei legali vi fanno cancellare gli articoli diffamatori dai vostri quotidiani non lo twittate mica e… - Dan_passover : @Fabi_20 In Ticino quelli fai da te sono gli stessi che ti fanno in farmacia (sono roche), se fai bene il tampone,… - LVDA_Acid : 'Per le aziende, l'opensource e' diventato il mondo ove ci sono dei fessi che lavorano gratis , si fanno trattare d… -