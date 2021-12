Pnrr: Zingaretti, 'gli va data un'anima, Agorà servono anche a questo' (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Roma, 15 dic. (Adnkronos) - "Le Agorà sono una forma assolutamente inedita di partecipazione. Non è organizzata da me, ho accolto l'invito di Enrico e le persone che hanno promosso questa serata sono le più diverse" perchè le Agorà nascono anche "per unire le differenze". Così Nicola Zingaretti alla Agorà sul Next Generation con Enrico Letta. "Il tema di questa sera è una nostra conquista, ma attenzione a caricare Next Generation di troppe aspettative. Quale è l'Italia a cui noi puntiamo? Siamo sicuri che la Green economy produrrà maggiore giustizia sociale? Io penso di sì, ma credo che noi dovremo essere quella parte d'Italia che indica e costruisce un approdo per questo Paese. Questa massa di investimenti enormi a quale Italia punta? questo è il grande tema. L'idea ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Roma, 15 dic. (Adnkronos) - "Lesono una forma assolutamente inedita di partecipazione. Non è organizzata da me, ho accolto l'invito di Enrico e le persone che hanno promosso questa serata sono le più diverse" perchè lenascono"per unire le differenze". Così Nicolaallasul Next Generation con Enrico Letta. "Il tema di questa sera è una nostra conquista, ma attenzione a caricare Next Generation di troppe aspettative. Quale è l'Italia a cui noi puntiamo? Siamo sicuri che la Green economy produrrà maggiore giustizia sociale? Io penso di sì, ma credo che noi dovremo essere quella parte d'Italia che indica e costruisce un approdo perPaese. Questa massa di investimenti enormi a quale Italia punta?è il grande tema. L'idea ...

Advertising

TV7Benevento : Pnrr: Zingaretti, 'gli va data un'anima, Agorà servono anche a questo'... - LMazzaroppi : RT @PasqualeCiaccia: Aeroporto di Aquino: ho chiesto al presidente Zingaretti di utilizzare i fondi del PNRR per rilanciare e riqualificare… - LMazzaroppi : RT @PasqualeCiaccia: Aeroporto di Aquino: ho chiesto al presidente Zingaretti di utilizzare i fondi del PNRR per rilanciare e riqualificare… - PasqualeCiaccia : Aeroporto di Aquino: ho chiesto al presidente Zingaretti di utilizzare i fondi del PNRR per rilanciare e riqualific… - PasqualeCiaccia : Aeroporto di Aquino: ho chiesto al presidente Zingaretti di utilizzare i fondi del PNRR per rilanciare e riqualific… -