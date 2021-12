“NATALE CON I TUOI (ALLO STADIO)” | PORDENONE-LECCE (26 DICEMBRE): INFO PREVENDITA (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Il PORDENONE Calcio comunica le modalità di PREVENDITA dei biglietti per PORDENONE-LECCE, incontro della 19esima giornata della Serie BKT 2021/22 in programma domenica 26 DICEMBRE alle ore 15:00 ALLO STADIO “Teghil” di Lignano Sabbiadoro. Obbligo di presentazione green pass rafforzato (super green pass) all’ingresso dell’impianto. RIVENDITE Sarà possibile acquistare i tagliandi online su sport.ticketone.it, nelle rivendite Bar Libertà e Musicatelli di PORDENONE, Sostero Blue Office di Lignano Sabbiadoro, Angolo della Musica di Udine e in tutte quelle Ticketone. Per le festività natalizie la Società ha deciso di mettere in campo delle promozioni per favorire la partecipazione di pubblico attraverso l’iniziativa “NATALE con noi ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 15 dicembre 2021) IlCalcio comunica le modalità didei biglietti per, incontro della 19esima giornata della Serie BKT 2021/22 in programma domenica 26alle ore 15:00“Teghil” di Lignano Sabbiadoro. Obbligo di presentazione green pass rafforzato (super green pass) all’ingresso dell’impianto. RIVENDITE Sarà possibile acquistare i tagliandi online su sport.ticketone.it, nelle rivendite Bar Libertà e Musicatelli di, Sostero Blue Office di Lignano Sabbiadoro, Angolo della Musica di Udine e in tutte quelle Ticketone. Per le festività natalizie la Società ha deciso di mettere in campo delle promozioni per favorire la partecipazione di pubblico attraverso l’iniziativa “con noi ...

