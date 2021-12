Lazio-Genoa, Sarri in conferenza stampa: data, orario, tv e streaming (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Grande attesa per la conferenza stampa di Maurizio Sarri alla vigilia di Lazio-Genoa, anticipo del venerdì del turno di campionato alle ore 18:30. Dopo la cena di Natale e la seduta di mercoledì, il tecnico biancoceleste parlerà giovedì 16 dicembre, alle ore 14:30 presso la sala stampa del Centro Sportivo di Formello. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale a partire dall’inizio dell’evento. La conferenza sarà trasmessa sui canali ufficiali biancocelesti: Lazio Style Radio, 89.3 FM, Lazio Style Channel, 233 di Sky. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Grande attesa per ladi Maurizioalla vigilia di, anticipo del venerdì del turno di campionato alle ore 18:30. Dopo la cena di Natale e la seduta di mercoledì, il tecnico biancoceleste parlerà giovedì 16 dicembre, alle ore 14:30 presso la saladel Centro Sportivo di Formello. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale a partire dall’inizio dell’evento. Lasarà trasmessa sui canali ufficiali biancocelesti:Style Radio, 89.3 FM,Style Channel, 233 di Sky. SportFace.

Advertising

calciopedia : Hoje, pela Coppa Italia, tivemos Verona 3-4 Empoli, Cagliari 3-1 Cittadella e Fiorentina 2-1 Benevento. Oitavas:… - sslansia : @bossi_francesco @OfficialSSLazio Allo stadio? già fatto il biglietto per Lazio genoa?? - BorgeseGiovanni : @FMonderna @d_arco75 Comunque ragazzi io non sono romano e non conosco bene certe dinamiche e volevo farvi una doma… - infoitsport : Lazio Genoa probabili formazioni e dove vederla in TV o streaming - infoitsport : Lazio-Genoa: probabili formazioni, consigli fantacalcio e orario - Calcio d'Angolo -