Highlights e gol Arsenal-West Ham 2-0 | Premier League 2021 2022 VIDEO

Il VIDEO con gli Highlights e i gol di Arsenal-West Ham 2-0, match valido per la 17esima giornata della Premier League 2021/2022. Dopo un primo tempo terminato a reti inviolate, Gabriel Martinelli sblocca il match al 48? su assist di Lacazette, che al 68? sbaglia un calcio di rigore. A tre minuti dal fischio finale Emile Smith Rowe firma il raddoppio con un tiro potente e imprendibile per Fabianski, regalando così la vittoria ai suoi.

