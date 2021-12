Covid, Draghi: contagi in aumento, serve massima attenzione (Di mercoledì 15 dicembre 2021) "L'arrivo dell'inverno e la diffusione della variante Omicron - dalle prime indagini, molto più contagiosa di quelle finora prevalenti - ci impongono la massima attenzione nella gestione della ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 15 dicembre 2021) "L'arrivo dell'inverno e la diffusione della variante Omicron - dalle prime indagini, molto piùosa di quelle finora prevalenti - ci impongono lanella gestione della ...

Advertising

marcotravaglio : TUTTA LA VERITÀ Ecco il discorso che Draghi non ha (ancora) tenuto. “Care italiane e cari italiani, abbiamo sbaglia… - CarloCalenda : Intanto il 70% degli italiani vuole Draghi a Palazzo Chigi. E viste le scenette dei partiti si capisce il perché. N… - ignaziocorrao : Eccoci qua. Come volevasi dimostrare anche il 'governo dei migliori' a guida #Draghi, a poche ore dalla decisione s… - CaressaGiovanni : Proroga dello stato d'emergenza: prolungato fino al 31 marzo. #Draghi #Mattarella #Covid #Quirinale @NatangeloM - robertopontillo : RT @GiovaQuez: Draghi: 'L'inverno e la diffusione della variante #Omicron ci impongono la massima attenzione. I contagi sono in aumento in… -