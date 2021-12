CorSport: Zielinski alle prese con febbre e tosse, ma c’è la speranza di recuperarlo per il Milan (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Potrebbe esserci una timida speranza di vedere di nuovo in campo Piotr Zielinski, contro il Napoli. Ieri lo annunciava Sky, oggi lo conferma il Corriere dello Sport. Durante Napoli-Empoli, il centrocampista polacco ha chiesto la sostituzione perché non riusciva a respirare e accusava un dolore al petto. Ieri la diagnosi del Napoli: tracheite, ma niente Covid, come si temeva in principio. “Piotr Zielinski è in dubbio per il Milan. Motivo? Influenza con tracheite. febbre e tosse ma niente ricaduta Covid, per lo meno, come da tampone eseguito lunedì”. “Mali di stagione o magari di coppa, considerando che la partita giocata tra l’altro magistralmente da Zielo giovedì con il Leicester è andata in scena con uno sfondo più inglese che napoletano: gelo, umidità e pioggia torrenziale”. “Da ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Potrebbe esserci una timidadi vedere di nuovo in campo Piotr, contro il Napoli. Ieri lo annunciava Sky, oggi lo conferma il Corriere dello Sport. Durante Napoli-Empoli, il centrocampista polacco ha chiesto la sostituzione perché non riusciva a respirare e accusava un dolore al petto. Ieri la diagnosi del Napoli: tracheite, ma niente Covid, come si temeva in principio. “Piotrè in dubbio per il. Motivo? Influenza con tracheite.ma niente ricaduta Covid, per lo meno, come da tampone eseguito lunedì”. “Mali di stagione o magari di coppa, considerando che la partita giocata tra l’altro magistralmente da Zielo giovedì con il Leicester è andata in scena con uno sfondo più inglese che napoletano: gelo, umidità e pioggia torrenziale”. “Da ...

Ultime Notizie dalla rete : CorSport Zielinski Il Corsport: Zielinski ha tracce di Modric nelle vene Si mette a spargere materia grigia, a far male nelle uscite. Geniale architetto dei tre gol: tormenta Tielemans. Stella polare Zielinski è uno dei grandi protagonisti della magnifica serata di Europa League del Napoli contro il Leicester. Giustamente celebrato da Antonio Giordano sul Corriere dello Sport. In pagella gli mette ...

CorSport: Sassuolo - Napoli, Spalletti conferma la formazione scesa in campo con la Lazio In mediana toccherà a Lobotka, che contro la Lazio ha fatto benissimo, insieme a Fabian Ruiz e Zielinski. Davanti, invece, Insigne, Mertens e Lozano. Bisognerà fronteggiare il trio Berardi - Defrel - ...

Milan Napoli: solo una bronchite per Zielinski, le ultime Oggi la squadra, che ritornerà ad allenarsi, sosterrà i tamponi decisivi per scongiurare del tutto il pericolo Covid-19 e la possibilità che il Leicester abbia potuto contagiare tutto il gruppo azzurr ...

