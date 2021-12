Caos sul GRA, manifestazione in corso: traffico paralizzato (Di mercoledì 15 dicembre 2021) È temporaneamente bloccato il traffico lungo il GRA. Sul Grande Raccordo Anulare di Roma, in carreggiata esterna dal km 41,200 al km 40,900, all’altezza dello svincolo del quartiere Tuscolano, è in corso una manifestazione che ha paralizzato il traffico. Sul posto sono presenti il personale di Anas e le Forze dell’Ordine per consentire le operazioni di ripristino e della normale transitabilità appena possibile. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 15 dicembre 2021) È temporaneamente bloccato illungo il GRA. Sul Grande Raccordo Anulare di Roma, in carreggiata esterna dal km 41,200 al km 40,900, all’altezza dello svincolo del quartiere Tuscolano, è inunache hail. Sul posto sono presenti il personale di Anas e le Forze dell’Ordine per consentire le operazioni di ripristino e della normale transitabilità appena possibile. su Il Corriere della Città.

Advertising

CorriereCitta : Caos sul GRA, manifestazione in corso: traffico paralizzato - raffanchio : @Cristina6013 Verissimo. Ma temo che sul piano politico ci sia anche una strategia di delegittimazione delle autori… - martacorona17 : RT @davidemoccia_: È notte. Mi piace la notte. Non c’è il caos degli altri che preme sul mio. - JordanoSimo : @Pol_Granata @LattuadaGiacomo Però oggettivamenre mettessero sul piatto Pobega ci sarebbe da pensarci. Per me Breme… - mostro15119736 : RT @CasaPrand: Tutta la mia solidarietà e gratitudine a @Cartabellotta. La sua è una voce affidabile in mezzo al caos comunicativo sul Covi… -