Roma, 15 dic. (Adnkronos) - "Sul fronte della politica estera, ci aspettiamo che il Consiglio Europeo si esprima in modo inequivocabile contro la strumentalizzazione dei migranti da parte del regime bielorusso. L'uso intenzionale dei migranti per scopi politici è inaccettabile. Come ho detto al Primo Ministro polacco Morawiecki durante la sua recente visita a Roma, la risposta europea non è mancata - è stata mirata e concreta. Abbiamo imposto nuove restrizioni nei confronti delle Autorità di Minsk, e approvato nuove misure di sostegno ai Paesi di arrivo dei migranti, Lituania, Lettonia e Polonia. Occorre" che questi migranti "siano trattati in maniera umana nel loro passaggio". Lo ha detto il premier Mario Draghi, intervenendo in Aula al Senato.

Ultime Notizie dalla rete : **Bielorussia Draghi Covid, Draghi contro Bruxelles sulle restrizioni ai viaggi ... crescono le comunità che condividono l'energia rinnovabile Guido Fontanelli Sui migranti, Draghi ...maggio 2020 dopo avere annunciato la sua intenzione di candidarsi alla presidenza della Bielorussia. ...

Ue, De Luca (Pd): "Con Draghi per costruire da protagonisti l'Europa del futuro" Supportiamo anzitutto le misure e le azioni di condanna netta e di contrasto deciso nei confronti dell'inaccettabile attacco ibrido messo in atto dalla Bielorussia. Siamo però accanto al governo ...

**Bielorussia: Draghi, 'migranti siano trattati umanamente anche nel passaggio'** Il Sannio Quotidiano Bielorussia:Draghi,inaccettabile uso migranti,trattarli bene (ANSA) - ROMA, 15 DIC - "L'uso dei migranti come strumento di politica internazionale va assolutamente rifiutato, è inaccettabile, ma questi migranti però vanno trattati bene, non è pensabile violare ...

UE, Piero De Luca: “Con Draghi per costruire da protagonisti l’Europa del futuro” Stampa “Il prossimo Consiglio UE affronterà questioni di grande attualità, come ha detto il presidente del consiglio nella sua comunicazione oggi alla Camera: l’attuale situazione epidemiologica, la d ...

