Ancma e Fmi contro divieto di circolazione in fuoristrada

ROMA (ITALPRESS) – L'associazione dei costruttori e la Federazione Motociclistica Italiana sono contrati al divieto di circolazione in fuoristrada e esternano la loro contrarietà in una nota. "Confindustria Ancma (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori) e Fmi (Federazione Motociclistica Italiana) prendono posizione contro i contenuti del Decreto 28 ottobre pubblicato in Gazzetta ufficiale lo scorso 1° dicembre, che vieterebbe la viabilità forestale e silvo-pastorale al transito ordinario. E lo fanno, insieme, al termine di un anno che ha paradossalmente visto trionfare i piloti italiani proprio nella più importante manifestazione sportiva off-road a livello internazionale, la Sei Giorni di Enduro ospitata nelle colline dell'Oltrepò pavese. Da una parte, quindi, l'industria delle due ruote ...

