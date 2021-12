Mosca argina il Covid con algoritmi | la più innovativa in Europa

(Di martedì 14 dicembre 2021) Secondo l'agenzia di ricerca internazionale StartupBlinkè al primo posto tra le città europee nella classifica delle innovazioni contro il- 19, ed è la terza al mondo, dietro New York e ...

askanews

Quasi 160 prodotti e servizi innovativi hanno aiutato Mosca a raggiungere un alto tasso di innovazione, nonostante l'impatto della pandemia. Soluzioni per l'analisi e l'elaborazione, che hanno aiutato i medici. Inoltre, è stato introdotto un calcolatore di tomografia computerizzata per aiutare i medici. Consente di prevedere la probabilità di una polmonite lieve (CT 0 - 1), moderata (CT 2) o grave. Milano, 13 dic. (askanews) - Secondo l'agenzia di ricerca internazionale StartupBlink Mosca è al primo posto tra le città europee nella classifica delle innovazioni contro il COVID-19.