I profumi da regalare a Natale 2021 (Di martedì 14 dicembre 2021) Cercare il regalo di Natale perfetto potrebbe richiedere del tempo, motivo per cui abbiamo deciso di darvi una mano con alcune idee beauty perfette per gli amanti dei profumi. Quali sono le fragranze che hanno segnato questo 2021? E quali tra queste potrebbe finire sotto l’albero di Natale? In questo periodo dell’anno, regalare un profumo potrebbe essere una scelta vincente, tenendo conto del gusto olfattivo del destinatario. Anzi, ancor prima di partire con una sfilza di consigli, vi suggeriamo – per i fan del settore – di leggere (e/o regalare) il libro di Paola Bottai. Si intitola profumi ed è disponibile in libreria con De Agostini, una piccola guida realizzata da un naso professionista che potrebbe tornare utile, soprattutto nel momento in cui bisogna scegliere un ... Leggi su velvetmag (Di martedì 14 dicembre 2021) Cercare il regalo diperfetto potrebbe richiedere del tempo, motivo per cui abbiamo deciso di darvi una mano con alcune idee beauty perfette per gli amanti dei. Quali sono le fragranze che hanno segnato questo? E quali tra queste potrebbe finire sotto l’albero di? In questo periodo dell’anno,un profumo potrebbe essere una scelta vincente, tenendo conto del gusto olfattivo del destinatario. Anzi, ancor prima di partire con una sfilza di consigli, vi suggeriamo – per i fan del settore – di leggere (e/o) il libro di Paola Bottai. Si intitolaed è disponibile in libreria con De Agostini, una piccola guida realizzata da un naso professionista che potrebbe tornare utile, soprattutto nel momento in cui bisogna scegliere un ...

Advertising

_d4ndeli0n : non mi faccio regalare profumi a natale perché sono umile UMILE ?? - megumishibasaki : RT @vogue_italia: A volte, per stupire, 'basta' un grande classico - cireshika1 : RT @vogue_italia: A volte, per stupire, 'basta' un grande classico - cocoa_key : RT @vogue_italia: A volte, per stupire, 'basta' un grande classico - lillydessi : Natale 2021: dai classici alle ultime novità, i profumi da regalare - Io Donna -