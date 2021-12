Curling, Preolimpico 2021: orari partite di oggi dell’Italia, tv, programma 14 dicembre (Di martedì 14 dicembre 2021) oggi martedì 14 dicembre prosegue il Preolimpico di Curling. A Leeuwarden (Paesi Bassi) si entra nel vivo del round robin e si inizia a delineare la classifica. In palio tre pass per le Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. L’Italia è attesa da un programma decisamente intenso: gli uomini apriranno la giornata alle ore 09.00 affrontando la non irresistibile Olanda e poi alle ore 19.00 se la dovranno vedere con la ben più temibile Norvegia, contro cui hanno vinto la finale per il bronzo ai recenti Europei. Le donne, invece, scenderanno sul ghiaccio per una sola partita: si tratta del cruciale incrocio con la Repubblica Ceca alle ore 14.00. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming delle ... Leggi su oasport (Di martedì 14 dicembre 2021)martedì 14prosegue ildi. A Leeuwarden (Paesi Bassi) si entra nel vivo del round robin e si inizia a delineare la classifica. In palio tre pass per le Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. L’Italia è attesa da undecisamente intenso: gli uomini apriranno la giornata alle ore 09.00 affrontando la non irresistibile Olanda e poi alle ore 19.00 se la dovranno vedere con la ben più temibile Norvegia, contro cui hanno vinto la finale per il bronzo ai recenti Europei. Le donne, invece, scenderanno sul ghiaccio per una sola partita: si tratta del cruciale incrocio con la Repubblica Ceca alle ore 14.00. Di seguito il calendario completo, ildettagliato, l’o d’inizio, il palinsesto tv e streaming delle ...

