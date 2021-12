Covid | Mattarella | serve ancora molta attenzione e prudenza

Advertising

Sarebbe un'illusione pensare che la sfida delappartenga al passato, è una sfida presente: i ...molta attenzione e prudenza' ha detto stamane il presidente della Repubblica Sergio..."Adesso finalmente possiamo incontrarci anche se bisogna avere ancora molta attenzione e prudenza". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio, nella cerimonia di consegna degli attestati agli Alfieri della Repubblica, conferiti negli anni 2019, 2020, 2021 rivolgendosi ai giovani che negli anni passati non erano potuti venire al ...«Siete tanti ma potreste essere molti di più, perchè non siete eroi isolati, come voi tante ragazze e ragazzi si impegnano con azioni pregevoli che meritano riconoscimento e ...Con queste parole il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha accolto al Quirinale gli Alfieri della Repubblica per consegnare loro i premi assegnati negli anni 2019, 2020, 2021. "Avete ...