Covid: Fico, 'con sanità pubblica potenziata anche meno problemi su vaccini' (Di martedì 14 dicembre 2021) Roma, 14 dic (Adnkronos) - "Serve un investimento sulla sanità pubblica, che è un pilastro della nostra democrazia e della nostra Repubblica. Vanno in tutti i modi potenziate la medicina territoriale e domiciliare. anche sui vaccini, io sono per il confronto partendo dal territorio e più abbiamo una medicina territoriale e domiciliare forte e più rispetto alle vaccinazioni ci saranno meno problemi". Lo ha detto Roberto Fico agli auguri con l'Asp. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 14 dicembre 2021) Roma, 14 dic (Adnkronos) - "Serve un investimento sulla, che è un pilastro della nostra democrazia e della nostra Re. Vanno in tutti i modi potenziate la medicina territoriale e domiciliare.sui, io sono per il confronto partendo dal territorio e più abbiamo una medicina territoriale e domiciliare forte e più rispetto alle vaccinazioni ci saranno". Lo ha detto Robertoagli auguri con l'Asp.

