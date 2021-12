C’era una volta… l’amore? Alessandro e Annia

Leggi su ascoltitv

(Di martedì 14 dicembre 2021) La sesta puntata della prima stagione diuna? è andata in onda martedì 14 dicembre 2021 in prima serata su Real Time (canale 31 dtt). La puntata è stata dedicata alla coppia formata dasono una coppia di Roma che vive per il figlio tredicenne Christian. Lei è cubana, di Guantanamo, e si sono conosciuti a uno spettacolo di delfini in cui lei era nella compagnia di amici comuni. Inizialmente è stato un rapporto a distanza poi lei si è stabilita a Roma, ma purtroppo litigano continuamente, come avverrà anche in trasmissione fino al finale a sorpresa con tanto di appendice. Resisteranno alle pressioni del programma e all’intervento della psicoterapeuta Gaia Polloni? Lo scopriremo seguendo la puntata fino alla ...