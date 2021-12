Arsenal, Aubameyang non sarà più capitano: “Escluso anche contro il West Ham” (Di martedì 14 dicembre 2021) Pierre-Emerick Aubameyang non sarà più il capitano dell’Arsenal e non potrà scendere in campo contro il West Ham, prossimo confronto di Premier League. L’attaccante originario del Gabon, con un passato al Milan, è stato punito per motivi disciplinari; non solo dunque l’esclusione dal match con il Southampton, svelata da Mikel Arteta in conferenza stampa, ma conflitto duraturo tra giocatore e società. L’Arsenal ha pubblicato un comunicato ufficiale chiarificatore in merito alla situazione: “Dopo aver violato il regolamento disciplinare durante la scorsa settimana, Pierre-Emerick Aubameyang non sarà più il capitano del nostro club e non sarà preso in considerazione tra i convocati in vista dell’imminente ... Leggi su sportface (Di martedì 14 dicembre 2021) Pierre-Emericknonpiù ildell’e non potrà scendere in campoilHam, prossimo confronto di Premier League. L’attaccante originario del Gabon, con un passato al Milan, è stato punito per motivi disciplinari; non solo dunque l’esclusione dal match con il Southampton, svelata da Mikel Arteta in conferenza stampa, ma conflitto duraturo tra giocatore e società. L’ha pubblicato un comunicato ufficiale chiarificatore in merito alla situazione: “Dopo aver violato il regolamento disciplinare durante la scorsa settimana, Pierre-Emericknonpiù ildel nostro club e nonpreso in considerazione tra i convocati in vista dell’imminente ...

Ultime Notizie dalla rete : Arsenal Aubameyang Dall'Inghilterra: anche la Juve segue Aubameyang Commenta per primo Secondo quanto riportato da Sky Sports in Inghilterra fra i club interessati alla situazione scottante di Pierre Emeryc Aubameyang , punta classe 1989 dell'Arsenal e in scadenza a giugno 2023, c'è anche la Juventus anche se il suo ingaggio da 15 milioni di euro è oggi fuori dalla portata di tutte le società interessate.

