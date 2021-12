Napoli, altra presa in giro dallo Spartak Mosca: la frecciata dopo i sorteggi (Di lunedì 13 dicembre 2021) Il post partita di Spartak - Napoli non finisce mai. Nelle scorse settimane era finito nella bufera un tweet del club russo: "Spalletti pagliaccio", si leggeva sui social, dopo che il tecnico ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 13 dicembre 2021) Il post partita dinon finisce mai. Nelle scorse settimane era finito nella bufera un tweet del club russo: "Spalletti pagliaccio", si leggeva sui social,che il tecnico ...

Advertising

Corriere : Napoli, due amiche no vax morte a pochi giorni l’una dall’altra - Corriere : Napoli, due amiche no vax morte a pochi giorni l’una dall’altra - titty_napoli : @Gugliel70543082 no....stavo col meccanico...mo ti racconto un altra storia fantozziana..ieri siamo andati prima a… - davideinno85 : RT @mirkonicolino: I risultati di oggi dicono che la #Juventus ha recuperato 1 punto sul #Napoli 4° in classifica. In condizioni normali la… - CorSport : #Napoli, altra presa in giro dallo #SpartakMosca: la frecciata dopo i sorteggi -