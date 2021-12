Monza, 62 kg di hashish in garage e 9000 euro in un armadio, 26enne arrestato (Di lunedì 13 dicembre 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color I militari del Gruppo della Guardia di Finanza di Monza, hanno tratto in arresto un 26enne originario del Marocco trovato in possesso di 62 chilogrammi di hashish e oltre 9.000 euro in contanti. Le Fiamme Gialle, impegnate in una più vasta operazione di polizia giudiziaria sotto il coordinamento della Procura della Repubblica del capoluogo brianzolo, tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di lunedì 13 dicembre 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color I militari del Gruppo della Guardia di Finanza di, hanno tratto in arresto unoriginario del Marocco trovato in possesso di 62 chilogrammi die oltre 9.000in contanti. Le Fiamme Gialle, impegnate in una più vasta operazione di polizia giudiziaria sotto il coordinamento della Procura della Repubblica del capoluogo brianzolo, tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Giacinto_Bruno : RT @SkyTG24: Monza, nascondeva 62 chili di hashish in garage: arrestato - SkyTG24 : Monza, nascondeva 62 chili di hashish in garage: arrestato - ilmetropolitan : ???? #Monza: nascondeva 62kg di #hashish in un #garage, pronto per essere venduto nel periodo natalizio. Arrestato 26… - krudesky : RT @LaPrimaManina: Jona Mullaraj sarebbe, secondo gli inquirenti, la regista del traffico di hashish tra Monza e l'hinterland di Milano. 36… - topogiallo : RT @LaPrimaManina: Jona Mullaraj sarebbe, secondo gli inquirenti, la regista del traffico di hashish tra Monza e l'hinterland di Milano. 36… -