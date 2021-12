Intelligenza artificiale, mentre la Cina si espande i timori per la privacy aumentano (Di lunedì 13 dicembre 2021) Tra i tanti ambiti la Cina si sta espandendo anche nel settore dell’Intelligenza artificiale. Il Dragone, in questo senso, costituisce una vera e propria minaccia nel panorama per Europa e Italia. Dal report del Cnr in merito emerge come la volontà di espansione della Cina passi direttamente dall’investire nell’AI, che costituisce di fatti una strategia nazionale per la crescita dell’economia sia pubblica che privata. Il documento del Consiglio nazionale delle ricerche («L’Intelligenza artificiale per lo sviluppo sostenibile») cerca di fotografare lo stato attuale dell’Intelligenza artificiale nei paesi del mondo più sviluppati a partire dall’Italia. LEGGI ANCHE >>> Ora l’Italia ha una sua strategia per ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 13 dicembre 2021) Tra i tanti ambiti lasi stando anche nel settore dell’. Il Dragone, in questo senso, costituisce una vera e propria minaccia nel panorama per Europa e Italia. Dal report del Cnr in merito emerge come la volontà di espansione dellapassi direttamente dall’investire nell’AI, che costituisce di fatti una strategia nazionale per la crescita dell’economia sia pubblica che privata. Il documento del Consiglio nazionale delle ricerche («L’per lo sviluppo sostenibile») cerca di fotografare lo stato attuale dell’nei paesi del mondo più sviluppati a partire dall’Italia. LEGGI ANCHE >>> Ora l’Italia ha una sua strategia per ...

