Advertising

luisscuba : RT @Italia_Notizie: Milan, Berlusconi a Ibrahimovic: «Sei un grande campione, ti vogliamo bene» - Italia_Notizie : Milan, Berlusconi a Ibrahimovic: «Sei un grande campione, ti vogliamo bene» - Snake90Inter : RT @Snake90Inter: Berlusconi ricorda un aneddoto sull'avvocato Prisco al termine del campionato 98-99 <<Ho fatto entrare Prisco nello spog… - gilnar76 : Galliani a Sky: «Io e Berlusconi abbiamo esultato al goal di Ibrahimovic» #Acmilan #Milan #Seriea #Wheareacmilan - sportli26181512 : Galliani: 'Ieri ho esultato con Berlusconi al gol di Zlatan. In estate abbiamo corteggiato Ibra col Monza': Adriano… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Berlusconi

Agenzia ANSA

"Sei stato e sei ancora un grande campione, ti vogliamo tanto bene". Lo ha detto l'ex presidente del, Silvio, in collegamento telefonico con la Triennale di Milano, durante la presentazione del libro di Zlatan Ibrahimovic 'Adrenalina'. "Ha una media di 0,6 gol a partita in carriera, ...In collegamento telefonico, invece, sono intervenuti Stefano Pioli e Silvio. Insomma, ... ' Quando sono arrivato alera difficile, però poi abbiamo messo insieme il gruppo. Tutti hanno ...'Sei stato e sei ancora un grande campione, ti vogliamo tanto bene'. Lo ha detto l'ex presidente del Milan, Silvio Berlusconi, in ...Dichiarazioni dell'ex presidente del Milan, Silvio Berlusconi, in merito al nuovo libro dell'attaccante rossonero Ibrahimovic ...