Inter-Cagliari 4-0, poker e nerazzurri primi in classifica (Di domenica 12 dicembre 2021) L’Inter travolge il Cagliari per 4-0 e vola al primo posto in classifica dopo la netta vittoria nel match valido per la 17esima giornata della Serie A. I campioni d’Italia dominano la sfida dall’inizio alla fine e con il successo salgono a 40 punti, scavalcando il Milan che ora è secondo a quota 39. L’Atalanta è terza a 37, seguita dal Napoli fermo a 36 dopo 2 sconfitte consecutive. L’Inter di Inzaghi marcia come un rullo compressore e asfalta il pessimo Cagliari di Mazzarri, sempre penultimo a 10 punti. Lo show nerazzurro si accende al 29? con il vantaggio firmato da Lautaro. L’argentino, su corner da destra, è libero di colpire di testa all’altezza del primo palo: 1-0. Il gol certifica il dominio dei padroni di casa, pericolosi più volte nella prima mezz’ora. La rete spegne il ... Leggi su italiasera (Di domenica 12 dicembre 2021) L’travolge ilper 4-0 e vola al primo posto indopo la netta vittoria nel match valido per la 17esima giornata della Serie A. I campioni d’Italia dominano la sfida dall’inizio alla fine e con il successo salgono a 40 punti, scavalcando il Milan che ora è secondo a quota 39. L’Atalanta è terza a 37, seguita dal Napoli fermo a 36 dopo 2 sconfitte consecutive. L’di Inzaghi marcia come un rullo compressore e asfalta il pessimodi Mazzarri, sempre penultimo a 10 punti. Lo show nerazzurro si accende al 29? con il vantaggio firmato da Lautaro. L’argentino, su corner da destra, è libero di colpire di testa all’altezza del primo palo: 1-0. Il gol certifica il dominio dei padroni di casa, pericolosi più volte nella prima mezz’ora. La rete spegne il ...

