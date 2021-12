Colle buone o le cattive. Il niet di Meloni a Conte e Letta (Di domenica 12 dicembre 2021) È durato un attimo, il tempo di una kermesse. C’è chi l’ha chiamata terza Camera, chi il nuovo salotto della politica italiana. Di questa reputazione si è vantata finora l’ultima edizione di Atreju, il festival di Fratelli d’Italia che ogni anno chiama a raccolta la destra tricolore, questa volta tra stand e mercatini del “Natale dei conservatori” a Piazza Risorgimento, vista San Pietro. È durato qualche giorno, finché Giorgia Meloni non è salita sul palco per l’intervento di chiusura. “La pacchia è finita”. Altro che orchestra e unità. Al Quirinale ci deve andare “un patriota”. “Nelle prossime elezioni del Quirinale il centrodestra ha i numeri per essere determinante e noi vogliamo un presidente eletto per fare gli interessi nazionali e non del Pd. Non accetteremo compromessi”. Cala così il sipario sulla destra ecumenica, dialogante, perfino un po’ governativa che ... Leggi su formiche (Di domenica 12 dicembre 2021) È durato un attimo, il tempo di una kermesse. C’è chi l’ha chiamata terza Camera, chi il nuovo salotto della politica italiana. Di questa reputazione si è vantata finora l’ultima edizione di Atreju, il festival di Fratelli d’Italia che ogni anno chiama a raccolta la destra tricolore, questa volta tra stand e mercatini del “Natale dei conservatori” a Piazza Risorgimento, vista San Pietro. È durato qualche giorno, finché Giorgianon è salita sul palco per l’intervento di chiusura. “La pacchia è finita”. Altro che orchestra e unità. Al Quirinale ci deve andare “un patriota”. “Nelle prossime elezioni del Quirinale il centrodestra ha i numeri per essere determinante e noi vogliamo un presidente eletto per fare gli interessi nazionali e non del Pd. Non accetteremo compromessi”. Cala così il sipario sulla destra ecumenica, dialogante, perfino un po’ governativa che ...

Advertising

RenatoMaiaron : “Berlusconi ha fatto pure cose buone”: quali? Ecco perché non lo voglio al Colle - Il Fatto Quotidiano - akenatoth : @StefanoPutinati Colle buone o Colle cattive? - libellula58 : “Berlusconi ha fatto pure cose buone”: quali? Ecco perché non lo voglio al Colle - Rosifregnan : “Berlusconi ha fatto pure cose buone”: quali? Ecco perché non lo voglio al Colle - Carla37611766 : DAL FATTO:“Berlusconi ha fatto pure cose buone”: quali? Ecco perché non lo voglio al Colle Dopo aver ascoltato Gius… -