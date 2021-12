L'ex responsabile delle giovanili del Barcellona è accusato di abusi (Di sabato 11 dicembre 2021) AGI - L'ex responsabile del settore giovanile del Barcellona, Albert Benaiges, è indagato per abusi sessuali in serie su minorenni: lo riferiscono i media catalani e spagnoli. Le accuse riguardano il periodo tra gli anni '80 e '90, quando Benaiges era un insegnante di educazione fisica nel quartiere Les Corts della città, ha riferito il quotidiano Ara. Benaiges, ora 71enne, ha negato di aver mai tenuto comportamenti impropri ma un suo studente ha presentato una denuncia alla polizia e altre sono attese nei prossimi giorni. Secondo i media non ci sono denunce da parte di ex giocatori della prestigiosa 'cantera' blaugrana, che Benaiges aveva guidato dal 1992 al 2011. In seguito il tecnico aveva lavorato negli Emirati arabi, in Messico e in Giappone. Stanno alla denuncia, Benaiges si sarebbe denudato davanti ai ragazzi a scuola, li ... Leggi su agi (Di sabato 11 dicembre 2021) AGI - L'exdel settore giovanile del, Albert Benaiges, è indagato persessuali in serie su minorenni: lo riferiscono i media catalani e spagnoli. Le accuse riguardano il periodo tra gli anni '80 e '90, quando Benaiges era un insegnante di educazione fisica nel quartiere Les Corts della città, ha riferito il quotidiano Ara. Benaiges, ora 71enne, ha negato di aver mai tenuto comportamenti impropri ma un suo studente ha presentato una denuncia alla polizia e altre sono attese nei prossimi giorni. Secondo i media non ci sono denunce da parte di ex giocatori della prestigiosa 'cantera' blaugrana, che Benaiges aveva guidato dal 1992 al 2011. In seguito il tecnico aveva lavorato negli Emirati arabi, in Messico e in Giappone. Stanno alla denuncia, Benaiges si sarebbe denudato davanti ai ragazzi a scuola, li ...

