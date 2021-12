Gli auguri di Charlene di Monaco ai figli: non è con loro per il compleanno? (Di sabato 11 dicembre 2021) Sul profilo social di Charlene di Monaco gli auguri ai suoi figli, ai piccoli Jacques e Gabriella che ieri hanno compiuto 7 anni. Per il compleanno la principessa di Monaco non era a casa con i suoi gemellini? Non è chiaro ma dalle foto sembra proprio che i piccoli abbiano dovuto rinunciare agli abbracci della mamma. In genere le foto di compleanno sono con Alberto e Charlene, con mamma e papà. Questa volta la scelta di entrambi di non apparire è forse perché la Wittstock è ancora in cura. Il principe Alberto di Monaco ha chiesto un po’ di pace, di non creare pettegolezzi, di non proseguire perché tra loro due non c’è nessuna crisi, il matrimonio non è in pericolo. Poi appaiono queste foto dei gemellini di ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 11 dicembre 2021) Sul profilo social didigliai suoi, ai piccoli Jacques e Gabriella che ieri hanno compiuto 7 anni. Per illa principessa dinon era a casa con i suoi gemellini? Non è chiaro ma dalle foto sembra proprio che i piccoli abbiano dovuto rinunciare agli abbracci della mamma. In genere le foto disono con Alberto e, con mamma e papà. Questa volta la scelta di entrambi di non apparire è forse perché la Wittstock è ancora in cura. Il principe Alberto diha chiesto un po’ di pace, di non creare pettegolezzi, di non proseguire perché tradue non c’è nessuna crisi, il matrimonio non è in pericolo. Poi appaiono queste foto dei gemellini di ...

