Covid in Lombardia, 4.024 nuovi casi e 21 vittime. A Bergamo 263 positivi (Di sabato 11 dicembre 2021) Sono 4.024 i nuovi positivi al coronavirus in Lombardia (ieri 3.474), nelle ultime 24 ore, a fronte di 112.918 tamponi effettuati, su un totale di 21.834.159 da inizio emergenza. Leggi su ecodibergamo (Di sabato 11 dicembre 2021) Sono 4.024 ial coronavirus in(ieri 3.474), nelle ultime 24 ore, a fronte di 112.918 tamponi effettuati, su un totale di 21.834.159 da inizio emergenza.

Advertising

MediasetTgcom24 : Mantova, in terapia intensiva il no vax Maurizio Buratti: si vantava di aver fatto l'untore Covid in un supermercat… - MediasetTgcom24 : Milano, in fiamme ex hotel Covid in pieno centro #milano - stanzaselvaggia : Genitori per ore in fila in macchina per fare i tamponi ai figli. Scuole in dad. Pediatri che non visitano senza ri… - webecodibergamo : Covid in Lombardia, 4.024 nuovi casi e 21 vittime. A Bergamo 263 positivi - feccherico : Effettivamente è vero, il covid come il nazismo uno alla volta se li viene a prendere tutti -