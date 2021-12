Ligue 1 2021/2022, Nantes-Lens 3-2: Simon al 90? conclude una rimonta incredibile (Di sabato 11 dicembre 2021) Succede di tutto in Nantes-Lens, sfida valida come anticipo della 18esima giornata della Ligue 1 2021/2022. Gli ospiti chiudono il primo tempo sul doppio vantaggio, grazie alle reti di Da Costa e Kalimuendo in appena un quarto d’ora. Ma nella ripresa, l’inerzia della partita cambia improvvisamente, grazie alla doppietta di Kolo Muani in otto minuti. E al 90?, lo Stade de la Beaujoire va in delirio grazie alla rete di Simon: l’esterno si accentra dalla sinistra, e scarica un destro potentissimo che si infila all’angolo opposto e fissa il risultato sul 3-2. Con questi tre punti, il Nantes sale al decimo posto, e attualmente vede a -2 la zona Europa occupata proprio dal Lens, che manca così la possibilità di salire al terzo posto. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 11 dicembre 2021) Succede di tutto in, sfida valida come anticipo della 18esima giornata della. Gli ospiti chiudono il primo tempo sul doppio vantaggio, grazie alle reti di Da Costa e Kalimuendo in appena un quarto d’ora. Ma nella ripresa, l’inerzia della partita cambia improvvisamente, grazie alla doppietta di Kolo Muani in otto minuti. E al 90?, lo Stade de la Beaujoire va in delirio grazie alla rete di: l’esterno si accentra dalla sinistra, e scarica un destro potentissimo che si infila all’angolo opposto e fissa il risultato sul 3-2. Con questi tre punti, ilsale al decimo posto, e attualmente vede a -2 la zona Europa occupata proprio dal, che manca così la possibilità di salire al terzo posto. SportFace.

