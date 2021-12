GF Vip, Manuel fa un massaggio al lato b di Lulù, scene da censura: “Siamo in fascia protetta…” (VIDEO) (Di venerdì 10 dicembre 2021) In queste ore c’è stato un forte riavvicinamento tra Manuel e Lulù nella casa del GF Vip al punto che Bortuzzo si è cimentato in un massaggio alquanto spinto al lato b della principessa. Dopo aver discusso a lungo in questi giorni, il nuotatore sembra aver deposto l’ascia di guerra nei confronti della fanciulla. Tra L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di venerdì 10 dicembre 2021) In queste ore c’è stato un forte riavvicinamento tranella casa del GF Vip al punto che Bortuzzo si è cimentato in unalquanto spinto alb della principessa. Dopo aver discusso a lungo in questi giorni, il nuotatore sembra aver deposto l’ascia di guerra nei confronti della fanciulla. Tra L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

infoitcultura : GF Vip, Lulù svela i nomi di 4 vip pronti a uscire: tra loro c'è pure Manuel - manuel_y_jesus_ : RT @Unione3Stelle: @a_meluzzi ??VACCINI Confessione Shock : Politici flacone n. 1 Placebo,n.2 RNA, n.3 entro 2 anni CANCRO Ora Capite xke'… - Heidy_VIP_ : Manuel sinceramente non ti difendo più. A na certa te le cerchi le attenzioni che dicevi di non avere #gfvip - zazoomblog : Manuel e Lulù colpo di scena al Grande Fratello Vip: i dettagli - #Manuel #colpo #scena #Grande - Lella62895497 : Un tenero risveglio per Manuel e Lulu - Grande Fratello VIP | GFVIP 6: -