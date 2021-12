Formazioni ufficiali Genoa Sampdoria | le scelte degli allenatori

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Ledimatch valido per la 17ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022: leEcco gli schieramentidi, match valido per la 17ª giornata di Serie A 2021/2022.(3-5-2): Sirigu; Vanheusden, Criscito, Masiello; Ghiglione, Sturaro, Badelj, Hernani, Cambiaso; Pandev, Ekuban. Allenatore: Shevchenko(4-3-3): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Silva, Ekdal, Thorsby; Candreva, Caputo, Gabbiadini. Allenatore: D’Aversa. CLICCA QUI PER RISULTATI E CLASSIFICA SERIE A L'articolo proviene da Calcio News 24.

