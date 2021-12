Australian Open 2022, Todd Woodbridge: “Esenzione per Djokovic? Sciocchezze” (Di venerdì 10 dicembre 2021) Molto si è detto e si è scritto sulla presenza di Novak Djokovic nelle entry-list dell’ATP Cup e degli Australian Open 2022. La partecipazione di Nole, infatti, non è scontata che si verifichi visto che il suo essere negli elenchi è atto più formale che altro. Detto questo, tanti tra gli addetti ai lavori hanno parlato di esenzioni dal punto di vista medico che Djokovic potrebbe avere, visto il suo essere non vaccinato. Tuttavia, da parte di Tennis Australia è arrivata una secca smentita, rifacendosi al concetto molto chiaro che il permesso di disputare lo Slam a Melbourne sarà dato esclusivamente a chi si è sottoposto al vaccino anti-Covid. Una posizione che, da questo punto di vista, Djokovic non ha mai chiarito. In merito a ciò ha detto la sua un simbolo dell’Australia tennistica ... Leggi su oasport (Di venerdì 10 dicembre 2021) Molto si è detto e si è scritto sulla presenza di Novaknelle entry-list dell’ATP Cup e degli. La partecipazione di Nole, infatti, non è scontata che si verifichi visto che il suo essere negli elenchi è atto più formale che altro. Detto questo, tanti tra gli addetti ai lavori hanno parlato di esenzioni dal punto di vista medico chepotrebbe avere, visto il suo essere non vaccinato. Tuttavia, da parte di Tennis Australia è arrivata una secca smentita, rifacendosi al concetto molto chiaro che il permesso di disputare lo Slam a Melbourne sarà dato esclusivamente a chi si è sottoposto al vaccino anti-Covid. Una posizione che, da questo punto di vista,non ha mai chiarito. In merito a ciò ha detto la sua un simbolo dell’Australia tennistica ...

