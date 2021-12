Ranieri | «I giocatori si vaccinino | non farlo è un grosso rischio»

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ranieri giocatori

In seguito al focolaio registrato nelle ultime ore in casa Leicester e Tottenham, il tecnico del Watford Claudioè intervenuto in conferenza stampa consigliando ai suoidi sottoporsi al vaccino . 'La cosa più importante è che tutti i calciatori siano vaccinati, perché ora giocheremo ogni tre ...E non dimentichiamo le battute sessiste: "I mieila porta la devono penetrare come una ... Non è bastato l'ottavo posto (ottenuto conin panchina, allenatore che dette l'addio perché "...Il derby tra Genoa e Sampdoria di venerdì 10 dicembre alle ore 20.45 inaugura il prossimo turno di serie A: leggi le ultime news squadra per squadra ...In seguito al focolaio registrato nelle ultime ore in casa Leicester e Tottenham, il tecnico del Watford Claudio Ranieri è intervenuto in conferenza stampa consigliando ai suoi giocatori di sottoporsi ...