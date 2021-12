Morta la bimba che lottava col Covid. La madre: è colpa di chi nega il virus (Di giovedì 9 dicembre 2021) Martina aveva 14 anni. Il post a novembre: "Gli ignoranti devono capire che il virus esiste e uccide i più deboli" di ANDREA MASSARO Leggi su quotidiano (Di giovedì 9 dicembre 2021) Martina aveva 14 anni. Il post a novembre: "Gli ignoranti devono capire che ilesiste e uccide i più deboli" di ANDREA MASSARO

Advertising

Paolo_ADP10 : RT @Signorasinasce: La bimba di 18 mesi morta a #Como , condannato all' #ergastolo il compagno della madre. E che ora marcisca in carcere… - TeleradioNews : S.Cipriano d’Aversa. Fiaccolata in memoria di Raffaella, morta a soli tre anni - San Cipriano d’Aversa. Raggiunge… - TeleradioNews : S.Cipriano d’Aversa. Fiaccolata in memoria di Raffaella, morta a soli tre anni - San Cipriano d’Aversa. Raggiunge… - CatelliRossella : ??????Bimba 18 mesi morta, ergastolo al compagno della madre - Lombardia - - EugenioBerto70 : Bimba 18 mesi morta, ergastolo al compagno della madre -