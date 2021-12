L’Ema: “I casi di Omicron sembrano per lo più lievi”. Figliuolo: “Pronte altre 2 milioni di dosi Pfizer” (Di giovedì 9 dicembre 2021) L’Agenzia del farmaco europea: «Ma dobbiamo raccogliere più prove». Il Regno Unito prevede un milione di casi Omicron entro un mese Leggi su ilsecoloxix (Di giovedì 9 dicembre 2021) L’Agenzia del farmaco europea: «Ma dobbiamo raccogliere più prove». Il Regno Unito prevede un milione dientro un mese

Advertising

ansaeuropa : L'Agenzia europea per i medicinali ha evidenziato la necessità di raccogliere più prove per determinare se lo spett… - SILVIALUCISANO : RT @SanitaInf: Di Guido Rasi, ex Direttore Esecutivo dell’EMA e Direttore Scientifico Consulcesi LEGGI L'ARTICOLO - PAscierto : RT @marghiadnsal: L'ok @EMA_News all'anti-atrite #tocilizumab per i casi gravi di #COVID19 e l'intuizione di @PAscierto. Il commento dell… - marghiadnsal : L'ok @EMA_News all'anti-atrite #tocilizumab per i casi gravi di #COVID19 e l'intuizione di @PAscierto. Il comment… - Marilenapas : RT @SanitaInf: Di Guido Rasi, ex Direttore Esecutivo dell’EMA e Direttore Scientifico Consulcesi LEGGI L'ARTICOLO -

Ultime Notizie dalla rete : L’Ema casi L’Ema: “I casi di Omicron sembrano per lo più lievi”. Figliuolo: “Pronte altre 2 milioni di dosi Pfizer” La Stampa