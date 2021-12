Addio a Steve Bronski | il co-fondatore dei Bronski Beat

Advertising

Bianca34874951 : RT @ilcruccu: Addio Steve Bronski: con i Bronski Beat forgiò il synth pop anni’80 e difese, tra i primi, i diritti dei gay. Sul @Corriere… - acmysterio : RT @ilcruccu: Addio Steve Bronski: con i Bronski Beat forgiò il synth pop anni’80 e difese, tra i primi, i diritti dei gay. Sul @Corriere… - lc71488535 : RT @ilcruccu: Addio Steve Bronski: con i Bronski Beat forgiò il synth pop anni’80 e difese, tra i primi, i diritti dei gay. Sul @Corriere… - LizNYC66 : RT @ilcruccu: Addio Steve Bronski: con i Bronski Beat forgiò il synth pop anni’80 e difese, tra i primi, i diritti dei gay. Sul @Corriere… - ElisabettaZano7 : Quando vengono a mancare artisti del livello dei Bronski Beat una parte del cuore muore con loro. Addio Steve… -

Ultime Notizie dalla rete : Addio Steve

Somerville ha condiviso un tributo su Twitter, scrivendo: "È triste sapere cheBronski è morto. Era un uomo di talento e con grande senso melodico". Il trio era noto per la campagna sui diritti ...PerBronski e la sua creatura sarebbe stato un colpo mortale da cui non si sarebbe più ripreso, nonostante una manciata di altri album. Ma, non importa, con "Smalltown Boyu" avevano già ...Steve Bronski, il co-fondatore dei Bronski Beat, il gruppo pop britannico celebre negli anni Ottanta, è morto all’età di 61 anni, secondo quanto ha dichiarato il suo ex compagno di band, il cantante J ...Ripercorriamo i momenti più importanti di Sex and the City in attesa di And Just Like That, il revival della famosa serie TV.