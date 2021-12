Remuzzi | «Attenti al contagio dei bambini a Natale Per sconfiggere il virus ci vorranno altri due anni»

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Il professor Giuseppe, direttore dell’Istituto Mario Negri, in un’intervista rilasciata al Mattino parla dei nuovi scenari della pandemia di Coronadopo l’emersione della variante Omicron: «Non sappiamo se si trasmette più velocemente o se provoca una malattia più grave. Ciò che è sicuro è che infetta chi ha già avuto Covid-19. Dunque in questo caso aver avuto la malattia non protegge dal». Ma, fa notare, per ora l’aumento dei casi in Sudafrica non è andato di pari passo con l’incremento delle ospedalizzazioni: «In ogni caso considererei la terza dose di vaccino come parte integrante del ciclo», anche se «non è detto che la quarta dose la debbano fare tutti. Forse toccherà solo a immunocompromessi e trapiantati».poi parla del: «Vanno ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Remuzzi Attenti

Open

Ma, fa notare, per ora l'aumento dei casi in Sudafrica non è andato di pari passo con l'incremento delle ospedalizzazioni: "In ogni caso considererei la terza dose di vaccino come parte ...Ma, fa notare, per ora l'aumento dei casi in Sudafrica non è andato di pari passo con l'incremento delle ospedalizzazioni: "In ogni caso considererei la terza dose di vaccino come parte ...