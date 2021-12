Napoli, Spalletti: “Osimhen? Fiduciosi per recuperarlo il prima possibile” (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa sulle condizioni di Victor Osimhen Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Luciano, allenatore del, ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa sulle condizioni di Victor

Advertising

sportface2016 : +++#Napoli, stangata per Luciano #Spalletti: squalificato per due giornate per 'espressioni gravemente irriguardose'+++ - capuanogio : Al #Napoli restano solo 18 giocatori, emergenza per #Spalletti (#IlMattino) - FantaMasterApp : 'Napoli, pazza idea di Spalletti: la soluzione agli infortuni di Anguissa e Fabian Ruiz' - zazoomblog : Napoli - Leicester sempre Over 25 per lundici di Spalletti - #Napoli #Leicester #sempre #lundici - cronista73 : Napoli-Leicester, Spalletti: «Partita che mostra l’anima che abbiamo» -