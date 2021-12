La Prima alla Scala formato TikTok (Di mercoledì 8 dicembre 2021) In tempi di pandemia ogni buco fa galleria. Il buco per l’occasione è il Teatro alla Scala, tempio dei templi dell’opera lirica, musica altissima, purissima e a volte estenuante almeno alle orecchie di noi profani. Sarà la pandemia, ma per la Prima, evento mondano come nessun altro, si registra una mutazione antropologica: nell’epoca della contestazione, ’68 e dintorni, i casinisti del Movimento tiravano le uova ai ricconi impellicciati, oggi sono i ricconi che tirano i tartufi agli sfigati, quelli che non entrano, quelli del no greenpass in fama di dementi, come li vede il Censis. Sì, ha qualcosa di offensivo, un sovrappiù di classismo becero questa messa cantata per privilegiati che nel tempo dello stato autoritario pare messa in piedi solo per consentire ai facoltosi l’ovazione a Mattarella, dal quale si sentono degnamente ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 8 dicembre 2021) In tempi di pandemia ogni buco fa galleria. Il buco per l’occasione è il Teatro, tempio dei templi dell’opera lirica, musica altissima, purissima e a volte estenuante almeno alle orecchie di noi profani. Sarà la pandemia, ma per la, evento mondano come nessun altro, si registra una mutazione antropologica: nell’epoca della contestazione, ’68 e dintorni, i casinisti del Movimento tiravano le uova ai ricconi impellicciati, oggi sono i ricconi che tirano i tartufi agli sfigati, quelli che non entrano, quelli del no greenpass in fama di dementi, come li vede il Censis. Sì, ha qualcosa di offensivo, un sovrappiù di classismo becero questa messa cantata per privilegiati che nel tempo dello stato autoritario pare messa in piedi solo per consentire ai facoltosi l’ovazione a Mattarella, dal quale si sentono degnamente ...

