Soleil Sorge chiarisce su Alex | “Non c’è intenzione di costruire una storia”

(Di martedì 7 dicembre 2021)fa chiarezza Ieri sera, durante un fuori onda,ha avuto modo di confidarsi con Carmen Russo e fare chiarezza sulla situazione che la vede vicina adBelli. Ormai non si fa che parlare di loro, sia dentro che fuori la Casa del GF Vip. Se c’è chi spera che tra L'articolo proviene da Novella 2000.

Il prolungamento della sesta edizione del Grande Fratello Vip ha destabilizzato tutti i concorrenti. Tra questi ancheche, subito dopo la diretta , si è lasciata andare a un duro sfogo con Valeria Marini e Giucas Casella .vuole lasciare il Gf Vip, la reazione di Valeria Marini "Fino all'ultimo ...È bellissimo questo viaggio e le relazioni nate nella casa, tra cui quella con. Ma devo tornare con i piedi per terra e ritornare a vivere e salvare la mia vera vita ' . Il conduttore capisce ...Nel corso della puntata del Grande Fratello Vip 6, in diretta ieri lunedì 6 dicembre 2021, Aldo Montano e Soleil Sorge hanno avuto la possibilità di confrontarsi sul loro rapporto che non è mai ...La madre di Soleil Sorge, Wendy Kay, è intervenuta sulla situazione al GF Vip e ha espresso il desiderio di vedere Alex Belli lontano da sua figlia.