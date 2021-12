Ovazione per Mattarella alla prima della Scala. Oltre sei minuti di applausi per il presidente. Tutti in piedi e in molti gridavano “Bis!” (Di martedì 7 dicembre 2021) Il pubblico della prima della Scala, così come era avvenuto in altre occasioni, tutto in piedi, ha tributato una Ovazione al Capo dello Stato, Sergio Mattarella, al suo ingresso, con la figlia Laura, nel palco d’onore. Dal pubblico in molti hanno gridato “Bis” rivolgendosi al presidente della Repubblica. L’applauso si è prolungato per alcuni minuti. alla fine dell’applauso, durato Oltre 6 minuti, come di consueto, con la sala del Piermarini illuminata e il sipario chiuso, l’orchestra diretta dal maestro Riccardo Chailly ha intonato l’Inno di Mameli, cantato anche da molti spettatori in sala. “Ho fatto il conto che da quando sono ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 7 dicembre 2021) Il pubblico, così come era avvenuto in altre occasioni, tutto in, ha tributato unaal Capo dello Stato, Sergio, al suo ingresso, con la figlia Laura, nel palco d’onore. Dal pubblico inhanno gridato “Bis” rivolgendosi alRepubblica. L’applauso si è prolungato per alcunifine dell’applauso, durato, come di consueto, con la sala del Piermarini illuminata e il sipario chiuso, l’orchestra diretta dal maestro Riccardo Chailly ha intonato l’Inno di Mameli, cantato anche daspettatori in sala. “Ho fatto il conto che da quando sono ...

