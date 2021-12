“Arrestato mentre trattava Stankovic | non è in buone condizioni di salute” | i retroscena su Ferrero

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 7 dicembre 2021) Massimosi trova in carcere per reati societari e bancarotta, si è dimesso da presidente della Sampdoria. Nel frattempo continuano ad arrivare reazioni, unè arrivato dall’avvocato Giuseppina Tenga, intervistata da Punto Nuovo Sport Show. “Il mio rapporto di lavoro con lui è iniziato quindici anni fa, paradossalmente con un litigio. Adessoè in carcere a Milano, il che mi lascia perplessa, dal momento che oggi e domani a Milano è festa e quindi è molto complicato anche parlargli telefonicamente. Come sta fisicamente? Ho saputo che non è indi, ma, malgrado ciò, è stato condotto in carcere. Ha la pressione alta ed epistassi. Al momento non ha neanche i vestiti, speriamo che facciano entrare in carcere almeno una cambiata”. “La ...