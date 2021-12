Sampdoria, la decisione a sorpresa su D’Aversa (Di lunedì 6 dicembre 2021) Dopo la sconfitta contro la Lazio, la Sampdoria ha deciso di dare un’ultima possibilità a Roberto D’Aversa, per rimanere sulla panchina blucerchiata.Sarà infatti decisivo il Derby della Lanterna, in programma venerdì 10 dicembre, alle 20:45, contro il Genoa di Shevchenko, ancora alla ricerca della prima vittoria in Serie A e, anch’esso, in una posizione delicata, visti i tanti infortuni degli uomini chiave. Se non dovesse andare bene, il nome del sostituto sarebbe quello di Dejan Stankovi?, attuale tecnico della Stella Rossa, la quale chiede di pagare la clausola rescissoria per liberarlo. A riferirlo è Tuttosport. Francesco Scanu Leggi su rompipallone (Di lunedì 6 dicembre 2021) Dopo la sconfitta contro la Lazio, laha deciso di dare un’ultima possibilità a Roberto, per rimanere sulla panchina blucerchiata.Sarà infatti decisivo il Derby della Lanterna, in programma venerdì 10 dicembre, alle 20:45, contro il Genoa di Shevchenko, ancora alla ricerca della prima vittoria in Serie A e, anch’esso, in una posizione delicata, visti i tanti infortuni degli uomini chiave. Se non dovesse andare bene, il nome del sostituto sarebbe quello di Dejan Stankovi?, attuale tecnico della Stella Rossa, la quale chiede di pagare la clausola rescissoria per liberarlo. A riferirlo è Tuttosport. Francesco Scanu

Advertising

Salvato95551627 : RT @LeBombeDiVlad: ?? #Sampdoria: deciso il futuro di #DAversa ?? In attesa del sostituto... #LeBombeDiVlad #LBDV #Calciomercato https://t… - LeBombeDiVlad : ?? #Sampdoria: deciso il futuro di #DAversa ?? In attesa del sostituto... #LeBombeDiVlad #LBDV #Calciomercato - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? Sky: '#Stankovic bloccato: cosa succede per D'Aversa e la #Samp' ? - SOSFanta : ?? Sky: '#Stankovic bloccato: cosa succede per D'Aversa e la #Samp' ? - sportli26181512 : Sampdoria, tornano le voci su Amrabat. Ma lo vogliono anche Torino e Cagliari: Uno dei giocatori che, nelle ultime… -